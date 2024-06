D-Day voor de Pro League: over welke voorstellen rond het competitieformat wordt vandaag gestemd?

Terwijl in Duitsland het EK volop aan de gang is, moeten ook de Belgische profploegen aan de bak. De spelers vatten stilaan hun voorbereiding aan, maar voor de bestuurders is er vandaag in Diegem al een belangrijke afspraak. Tijdens de algemene vergadering van de Pro League moet de knoop worden doorgehakt over het competitieformat vanaf 2025-2026. Er liggen nog verschillende voorstellen op tafel.

De hervorming van de Europese competities (lees: nog meer wedstrijden over een langere periode) zou een belangrijke hefboom kunnen zijn.

Het grote voordeel volgens de pleitbezorgers? Het aantal wedstrijden vermindert, waardoor clubs meer ademruimte hebben, er tijd is voor een winterstop en ook de kalendermanager opties heeft om te schuiven met speeldagen.

Al ligt het originele plan nog altijd op tafel. De krijtlijnen: 16 clubs in 1A, Champions' Play-offs met 4 ploegen zónder halvering van de punten, Europe Play-offs die veranderen in een knock-outtoernooi en rechtstreekse degradatie voor de laatste 2 ploegen.

Eind mei raakte een voorstel bekend dat door vele betrokkenen als "het ideale ontwerp" werd bestempeld, maar uiteindelijk was het draagvlak niet groot genoeg en zou er geen vereiste tweederdemeerderheid worden gevonden bij de algemene vergadering op 5 juni.

Een tweede schets behoudt vanaf 2025-2026 16 clubs in 1A, maar bij de Champions' Play-offs zijn er dan 6 deelnemers, ook hier zónder puntendeling.

Bij de Europe Play-offs is er sprake van een poulefase met 2 keer 4 clubs (die beginnen met 0 punten). Ook bij dit concept degraderen 2 clubs.

Het aantal speeldagen blijft op 40 (zoals in de huidige competitie), wat voor sommige clubs een doorn in het oog is (zoals hierboven beschreven).

Een zoenoffer zou dan een aanpassing van het bekerformat kunnen zijn, met minder wedstrijden of een later instapmoment in de Croky Cup.