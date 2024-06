Vermeersch maakt na 4 maanden comeback op BK: "Voel me goed en wil echt weer koersen"

Florian Vermeersch brak op 10 februari zijn linkerdijbeen bij een lelijke valpartij in de Ronde van Murcia en mocht zo een kruis maken over de voorjaarsklassiekers.



De voorbije weken bereidde de 25-jarige Oost-Vlaming zich in de Sierra Nevada in alle luwte voor op zijn rentree. En die is nu aangebroken: komende zondag staat hij aan de start van het Belgisch kampioenschap op de weg in Zottegem.

"Normaal was mijn terugkeer gepland voor augustus, maar ik voel me goed en wil echt weer koersen", aldus Vermeersch in een mededeling van zijn team.