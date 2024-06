Rode Duivels mogen in september niet tegen Israël spelen in Koning Boudewijnstadion: "Contact met andere steden"

De Belgische voetbalbond reageerde in een kort communiqué op het nieuwsbericht.



"Supporters geven onze spelers steeds een duwtje in de rug, we spelen onze thuiswedstrijden dan ook graag in een enthousiast Koning Boudewijnstadion. We begrijpen – en delen – evenwel de bezorgdheid rond de situatie in Israël en Palestina, en de gevolgen op de veiligheid."



"We wisten dus dat de thuiswedstrijd tegen Israël naar alle waarschijnlijkheid zonder publiek zou worden gespeeld, en hadden dat aanvaard. Veiligheid gaat voor, altijd."



"We betreuren echter de beslissing van de stad Brussel – die nochtans veel ervaring heeft met het organiseren van grote evenementen – om de wedstrijd helemaal niet te laten doorgaan in onze thuishaven."



"We zoeken naar een oplossing om de thuiswedstrijd tegen Israël te kunnen spelen. Er is al informeel contact geweest met een aantal steden die UEFA-gewijs in aanmerking komen, maar we wachten nog op formeel contact of we kunnen spelen." Allicht zal dat dan wel zonder publiek zijn.