KAA Gent moet naar Faeröer of Letland in tweede voorronde Conference League

KAA Gent ging als reekshoofd in Groep 7 in de bokaal in UEFA-hoofdzetel Nyon. Geen Vaduz (Lie) of Brøndby (Den) dus, maar wel kansen op Tromsø (Noo) of St Patrick's Athletic (Ier).



Maar het werd dus de winnaar van de ontmoeting tussen Vikingur, de vicekampioen van de Faeröer en FK Liepaja, de vijfde van de Letse competitie.



Gent speelt eerst thuis op 25 juli, de terugmatch is op 1 augustus op verplaatsing.



Gent verdiende zijn Europese ticket in de allerlaatste match van het voorbije seizoen: de winnaar van de Europe Play-offs speelde tegen de vijfde van de Champions' Play-offs. Gent won in Genk met 0-1.



Opmerkelijk detail: het was de laatste match van Hein Vanhaezebrouck als coach van Gent, dat volgend seizoen geleid wordt door Wouter Vrancken. Sinds dat nieuws bekend raakte, was Vrancken geen coach meer in Limburg.