Franse zwemmer plaatst zich voor Olympische Spelen, en slaat dan zijn schouder uit de kom

Hoe zou je zelf zijn?



Op zijn 18e plaatste Rafael Fente-Damers zich voor de Olympische Spelen op de 100 meter vrije slag. Hij zwom naar een persoonlijk record van 48"14 en bleef op die manier 2 tienden onder de olympische limiet.



Onmiddellijk na de wedstrijd begon de Fransman uit blijdschap op het water te slaan, tot hij een pijnscheut voelde in zijn schouder.



Uit onderzoek bleek dat zijn schouder uit de kom gesprongen was en hij werd na afloop naar het ziekenhuis gebracht.



"Ik hoop dat het goed met hem komt, want we rekenen op hem in de aflossing", zei Maxime Grousset, de Franse nummer 1 in de vrije slag. "Rafael is een beetje gek, maar daarom is hij ook zo goed."



Een ding is zeker. Fente-Damers zal zich deze dag ongetwijfeld nog lang herinneren.