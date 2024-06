De toekomst is technologie: zorgen snufjes voor de dood van authentieke voetbalbeleving?

wo 19 juni 2024 17:32

De handsbal van Openda zorgt voor verdeeldheid. Of liever: de nieuwe chip in de bal zorgt voor een polemiek. Almaar vaker worden technische snufjes gebruikt om voetbal naar een eerlijker niveau te tillen. Maar maakt technologie de beleving kapot? Sporza Daily vroeg het aan voetbaldier Filip Joos en wetenschapper Lieven Scheire.

"De wet is hard, maar het is de wet", opent man van de wetenschap Lieven Scheire de debatten. "Dus werd het doelpunt terecht afgekeurd."

"Voetbal is emotie en strijd. Als het menselijke brein in strijdmodus gaat, dan wordt de ratio uitgeschakeld. Dan denk je zelf dat je altijd gelijk hebt en de tegenstander ongelijk."

Een mening die Filip Joos meteen weerlegt. Dat mét behulp van het reglement.

"Het doelpunt is onterecht afgekeurd volgens de regels. Alleen heeft technologie ervoor gezorgd dat de scheidsrechters de regels vergaten", zegt hij. "Ze waren zo blij met hun cardiogram, maar die hadden ze niet nodig om te zien dat Openda de bal raakte."

"Maar eigenlijk is het een langgerekte biep, een flat line: de dood van het voetbal."

Chip met grote gevolgen

Voor het eerst werd een doelpunt afgekeurd door een chip in de bal. Een zegen voor de sport, die almaar meer technologisch vernuft omarmt?

"Ik ben van mening dat voetbal de populairste sport is geworden, omdat er ruimte was voor bedrog. De hand van God bij Maradona is het oervoorbeeld. Niet iedereen had het gezien, ook dat is geniaal."

Dat de scheidsrechter en VAR hun uiterste best doen om alles eruit te halen, begrijpt Joos wel. "Ik ben voorstander om zo correct mogelijk te zijn bij buitenspel, zoals bij de eerste goal van Lukaku. Er moet eerst nagedacht worden over wat het best gaat helpen."

De UEFA is alvast van oordeel dat de hoogtechnologische EK-bal een verrijking is. Waar maakt die het verschil?

"Er zit een gelijkaardige chip in als in onze smartphones", zegt Scheire. "Die registreert ook elke beweging. Die sensoren hebben ze in een klein balletje gestoken en bevestigd - via rubberdraadjes - in het centrum van de bal." "Die sensoren meten beweging en elke verandering van richting. Zo weet je de exacte milliseconde wanneer de bal van zijn traject afwijkt."

Ook aan het camerawerk is er technologisch geschaafd met behulp van AI. "Zo kan er met verschillende beelden een 3D-positie gemaakt worden van elke speler op het moment dat de bal vertrekt", besluit Scheire over de vernieuwde buitenspeltechnologie.

Begin van technologische golf