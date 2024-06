Oude bekenden en stevig metselwerk: dit is Duivels-tegenstander Roemenië

Anghel Iordanescu loodste de Roemenen in 1994 naar hun grootste succes: een kwartfinale op het WK in 1994. Aan zoon Edward om het afscheid in mineur van zijn vader in 2016 te wreken.

De uitschakeling in 2016 was de start van 8 jaar het grote niets. De WK's in 2018 en 2022 en het EK in 2021 moesten ze aan zich laten voorbijgaan.

Niet te veel tegendoelpunten slikken is belangrijk voor de Roemenen, want aan de overzijde zijn de Tricolorii niet altijd even productief.



In de kwalificaties moesten ze het stellen met 16 goals in 10 matchen. Beide uitzwaaiwedstrijden tegen Bulgarije en Liechtenstein eindigden op 0-0. Groot was dan ook de verrassing dat Roemenië meteen met 3-0 uithaalde tegen Oekraïne.



Heeft Nicolae Stanciu die aanvallende dam gebroken met zijn heerlijke streep? In 2016 was de aanvallende middenvelder nog de recordaankoop van Anderlecht, maar het prijskaartje van 10 miljoen euro hing als een molensteen rond zijn nek in Brussel.



Maar dat de spelverdeler meer troeven heeft dan zijn afstandsschot, bleek in de openingsmatch van het EK al. Na omzwervingen bij Sparta Praag, Slavia Praag en Wuhan maakt de 31-jarige Stanciu nu het mooie weer in Saudi-Arabië.