VIDEO - "Daar mag je nooit risico nemen": Rode Duivels moeten na cadeautje van Doku achtervolgen

Het fantasietje te veel van Jeremy Doku. Na twee uitstekende flitsen, gaf de dribbelkont van de Rode Duivels de bal in zijn eigen rechthoek simpel weg. Slovakije profiteerde optimaal en maakte er al na 7 minuten 0-1 van. "Dit is een jeugdzonde", oordeelde onze analist Wesley Sonck. Bekijk de beelden hieronder.

Dat Jeremy Doku de gevaarlijkste man op het veld was in de beginfase, had hij ook zelf al snel door.



Voetballend op een wolk pakte hij in de eerste vijf minuten uit met twee uitstekende flitsen. Maar wanneer hij het nogmaals wilde proberen vanaf de eigen achterlijn, ging het pijnlijk mis. Hij schotelde Slowakije na een onnodige dribbel de 1-0 voor.



"Dat is typisch een aanvaller die mee gaat verdedigen, maar in deze situatie was dat echt niet nodig", analyseerde Wesley Sonck achteraf in onze studio. "Je moet die bal wegtrappen."

Net zoals onze commentator Filip Joos categoriseerde Sonck het als "een jeugdzonde". "Maar in principe mag zoiets niet. Je mag daar echt geen risico nemen."