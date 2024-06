Geen Aryna Sabalenka op de Olympische Spelen: "Ik moet aan mijn gezondheid denken"

Aryna Sabalenka, de nummer 3 van de wereld, zal niet deelnemen aan de Olympische Spelen. Voor de Wit-Russische past het toernooi niet in haar planning. "Het is gewoon te veel."

Aryna Sabalenka past voor de Olympische Spelen. Ze wijst met een beschuldigende vinger naar de WTA.

"De planning van de WTA zorgt ervoor dat ik niet kan meedoen in Parijs. Na de Spelen moeten we onmiddellijk afreizen naar Canada voor een verplicht toernooi."

"Dat zorgt voor zoveel druk en ik moet aan mijn gezondheid denken."

Sabalenka heeft het over het toernooi in Toronto. Dat begint op 6 augustus, terwijl de finale in Parijs op 4 augustus gespeeld wordt.

"Het is gewoon te veel", gaat Sabalenka verder. "Nu is het grasseizoen bezig, op de Olympische Spelen wordt er op gravel gespeeld en het toernooi in Canada is op hardcourt."

"Dat is zo gek en het schaadt onze gezondheid."

Sabalenka is niet de eerste tennisster die afzegt voor de Olympische Spelen. Ook Elise Mertens heeft al besloten om niet deel te nemen.