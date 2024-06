Ex-wereldkampioene meerkamp Nadine Broersen hangt spikes aan de haak

Nieuws uit het Nederlandse atletieklandschap. Meerkampster Nadine Broersen zet een punt achter haar topsportcarrière. De 34-jarige atlete kon door een blessure niet deelnemen aan het EK atletiek in Rome en had zich niet gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van Parijs.

"Bye bye topsport, hello ander leven", schrijft Broersen op Instagram. De atlete maakte in 2023 haar rentree nadat ze er een jaar uit was geweest om haar zwangerschap. Na het missen van het EK en de Spelen door een knie- en kuitblessure waarvan de oorzaak onbekend is, stopt ze nu definitief.