Zeg vanaf nu "Sir" Mark Cavendish: Britse spurtbom tot ridder geslagen

"Sir" Bradley Wiggins achterna.



Met een palmares om "u" tegen te zeggen, ontving Cavendish zaterdag de onderscheiding als ridder dankzij zijn verdiensten aan de Britse wielersport.



De Astana-renner is met 34 ritzeges in de Ronde van Frankrijk momenteel mederecordhouder, samen met onze landgenoot Eddy Merckx.



In zijn afscheidsjaar bereidt de Brit zich nog een laatste keer voor op de Tour, die op 29 juni van start gaat. De voormalige wereldkampioen op de weg heeft dus aan 1 ritzege genoeg om alleen in de recordboeken te komen.



"Het is met grote nederigheid dat ik vandaag geridderd ben door Zijne Majesteit de Koning," sprak "Sir" Cavendish zich bescheiden uit.



"Het is altijd een groot voorrecht geweest om mijn land te vertegenwoordigen, en om te zien dat fietsen; de sport en het tijdsverdrijf waaraan ik mijn leven heb gegeven, in Groot-Brittannië gefloreerd heeft gedurende mijn carrière. Dat heeft me altijd enorm veel vreugde en trots gegeven."