Union haalt 2,5 miljoen euro op via lening bij het grote publiek: "Ook financieel willen we innoveren"

do 13 juni 2024 10:57

Voetbalclub Union Sint-Gillis heeft via een fondsenwervingscampagne een bedrag van 2,5 miljoen euro opgehaald bij zijn publiek. Het gaat om een van de grootste fondsenwervingscampagne in de vorm van een lening in Europa, klinkt het in een persbericht. Met het geld wil de club de belasting op zijn winst voorafbetalen.

Union kondigde donderdag een opvallende actie aan. Via het platform Look&Fin wilden de Brusselaars tegen volgende week een bedrag van 2,5 miljoen euro ophalen, een doel dat enkele uren later "in een recordtempo" al bereikt werd. De club plant met het geld de belasting op de hogere winst in het lopende boekjaar vooraf te betalen, door vooruitbetalingen. Na een geslaagde Europese campagne en succes met de transfers verwachten de Brusselaars voor dit boekjaar immers een hogere winst, waarop ze vennootschapsbelasting zullen betalen. Eind september moeten de fondsen aan de investeerders terugbetaald zijn. De transactie draagt een rente van 6 procent bruto per jaar.

