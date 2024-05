De architecten van het succes blijven: Union houdt CEO Bormans en sportief directeur O'Loughlin tot 2028

De 37-jarige Bormans kwam in 2018 bij de club toe, toen voorzitter Alex Muzio Union overnam. De 45-jarige O'Loughlin werd in 2019 aan boord gehaald. Het trio bewerkstelligde samen de promotie naar de Jupiler Pro League in 2021.

De afgelopen drie seizoenen eindigden de Brusselaars twee keer tweede en een keer derde. In de afgelopen jaargang won USG bovendien de Croky Cup, de eerste trofee op het hoogste niveau in 89 jaar.

"Ik ben hier nu 6 jaar", stak Bormans van wal. "De laatste drie seizoenen in eerste klasse hebben we veel geweldige dingen meegemaakt. Het vernieuwde akkoord toont aan dat er sprake is van een groot wederzijds vertrouwen."

"Ik kijk ernaar uit om onze samenwerking voort te zetten. De bouw van ons nieuwe stadion wordt de grootste uitdaging. Daarnaast willen we ook onze jeugdacademie verder professionaliseren en een eigen trainingscentrum voor de eerste ploeg op potten zetten."

"Ik ben heel gepassioneerd door wat ik hier met mijn team doe", gaf O'Loughlin te kennen. "Union betekent heel veel voor mij. Niet eender welke spelers tekenen hier. Het is belangrijk dat het klikt. Hopelijk kunnen we de fans gelukkig blijven maken in de komende jaren."