Joris Brys daagt “Ibiza-boys” van 90 Minutes uit in Sporza EK-manager: "Ronaldo en Depay? Dat zal 'em niet worden"

vr 14 juni 2024 07:00

Daan en Tuur, wees gewaarschuwd. Vanop het Belgische vasteland heeft Joris Brys zijn 90 Minutes-collega's - die momenteel in Ibiza vertoeven - uitgedaagd voor onze Sporza EK-manager. "Of ze goed nagedacht hebben over hun team? Ach, die liggen daar toch maar met hun voetjes in het zand", klinkt het strijdvaardig bij Brys - die zijn ploeg "The Specials" zelf uit de doeken doet.

De Sporza EK-manager blijft voor beroering zorgen in de 90 Minutes-crew.



Vanuit Ibiza stuurden Daan Heymans en Tuur Dierckx gisteren al hun gezamenlijke EK-droomelftal door. Vandaag wordt het dynamische duo uitgedaagd door hun medepodcastlid, Joris Brys. “Zij hebben samen een ploeg gemaakt? Ach, het gaat niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit van de manager, hé", knipoogt hij. Na een korte "sneakpeek" van het team van Heymans en Dierckx is Brys overtuigd. “Oei, oei, oei … Die hebben Memphis Depay en Cristiano Ronaldo in hun ploeg? Dat zal ‘em toch niet worden, hoor.” “Je merkt het aan alles: ze liggen daar met hun voetjes omhoog op het strand en hebben er duidelijk niet goed over nagedacht. Ik zou ze beter uitdagen voor een dure fles champagne van daar, zeker?"



The Specials van Joris Brys.

Belgisch bijgeloof en Blauwe brigade

In de ploeg van Brys geen spoor van een 39-jarige Portugees of een Nederlandse hobbyrapper. Neen, de voetbalpresentator van Play Sports schuift een andere spilfiguur in zijn team The Specials naar voren.



“Origineel is het waarschijnlijk niet, maar ik heb al mijn geld op Phil Foden gezet. Ik geloof echt dat hij na zijn machtig seizoen bij City nog eens zal ontploffen op het EK.” Dat Brys een grote fan is van de Premier League is geen geheim. Al lijkt hij nu toch kleur te bekennen met vijf Citizens in zijn ploeg. “Amai, nu je het zegt. Dat is echt onbewust gedaan, eigenlijk. Maar kijk, die mannen zijn al goed op elkaar ingespeeld, hé. Dat kan enkel een voordeel zijn voor mij”, klinkt het weliswaar met de nodige ironie.

Ik moest en zou drie Belgen in mijn team hebben. Mijn liefde voor de Duivels is nu eenmaal te groot. Joris Brys

Zo transfereert Brys ook Kevin De Bruyne en Jeremy Doku van City in zijn ideale EK-elftal. Samen met Romelu Lukaku vormen zij een Belgische drietand. “Ik moest en zou drie Belgen in mijn ploeg hebben,” klinkt het vol overtuiging. “Enerzijds omdat ik echt héél veel liefde heb voor de Rode Duivels. En anderzijds om mijn bijgeloof te sussen. Ik geloof dat het niet meer mis kan gaan in het echte toernooi wanneer ik ze ook kies voor mijn virtuele ploeg.” “Al zou ik Doku eigenlijk ook altijd nemen wanneer hij geen Belg zou zijn. Zo kwiek, zo attractief, zo gevaarlijk … Er is niemand zoals hij. En neem daar nog eens De Bruyne – die op een roze wolkje voetbalt momenteel – en de doelpunten van Lukaku bij en je hebt echt vuurwerk.” Lukaku is overigens niet de enige die voor de goals moet zorgen bij The Specials. “Hij en Kane zijn zekerheidjes op het scorebord en in de statistieken. Al mag den Harry op het einde van de rit zijn felbegeerde prijs wel opnieuw aan anderen – zoals zijn spitsbroer – laten, natuurlijk”, knipoogt Brys.



Joris Brys (linksboven) in 90 Minutes met Daan Heymans (linksonder).

Keeperkwestie

Dan rest alleen nog de defensie, al lijkt die nog niet helemaal dichtgemetseld te zijn. Zoals de écht grote ploegen het betaamt, kampen The Specials nog met een keeperkwestie.

“Pas op, mijn centraal viertal staat wel al als een huis. Naast Kyle Walker van City ben ik ook voor de Fransman William Saliba van Arsenal en twee Duitse koopjes, Maximilian Mittelstädt en Jonathan Tah, gegaan. Vier sterke verdedigers van landen die niet te veel goals zullen slikken in de groepsfase.” “Maar in de goal moest ik inderdaad wel besparen,” lacht Brys. “Ik wilde Schmeichel nog eens een kans geven om zich te bewijzen, maar nu ik hem zie staan, begin ik toch te twijfelen. Ik heb met Sommer natuurlijk wel nog een tweede doelman die écht een toernooispeler is.”



*Er valt even een stilte aan de andere kant van de lijn*



“Zeg, kan ik die nog wisselen? Dan ga ik dat toch snel even doen, zie. Voilà.”



En zo vielen de puzzelstukjes alsnog perfect in elkaar bij Brys: “Nu ben ik er nog meer van overtuigd dat ik die Ibiza-boys ga pakken.”