Al meer dan 100.000 spelers wagen zich aan de Sporza EK-pronostiek: doe zelf ook mee!

do 13 juni 2024 15:41

Al meer dan 112.000 kanshebbers op het hoogste schavot. De Sporza EK-pronostiek wordt tijdens Euro 2024 talk of the town. Aarzel niet om je - net als 14 BV's - te wagen aan een voorspelling. Een voorzetje nodig? Dit zijn alvast de meest gekozen pronostieken van 5 belangrijke groepsmatchen.

Duitsland - Schotland

Geen twijfel in de Sporza-pronostiek: Duitsland gaat overtuigend zijn openingsmatch tegen Schotland winnen. Dat zonder een doelpunt te slikken. 2-0 is bij 35% van alle spelers de meest gekozen voorspelling.

België - Slovakije

Ook voor de Rode Duivels geen problemen in het vooruitzicht. In hun eerste groepswedstrijd tegen Slovakije gaat België - opnieuw volgens 35% van de spelers - winnen met 2-0. Casteels hoeft zich dus niet om te draaien.

Spanje - Italië

Twee grootmachten met een rijke EK-geschiedenis tegenover elkaar, dan is het niet makkelijk om een score te voorspellen. Volgens een vijfde van de voorspellers is Spanje toch licht in het voordeel: 2-1.

Nederland - Frankrijk

Volgens Tess Elst zal Nederland verrassen, maar daar is de massa het niet mee eens. Oranje mag wel een goaltje scoren, maar winnen van Frankrijk? Neen, dat lijkt moeilijk. 1-2 is in 27% van de gevallen de voorspelling.

Oekraïne - België

Een perfect Belgisch rapport in de groepsfase? In de EK-pronostiek zeggen jullie massaal "ja". Bijna in 30% van de gevallen is de eindscore 1-2 tegen Oekraïne. Dat betekent wel dat de Rode Duivels hun eerste goal slikken.