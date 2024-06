Legendarische Lokerse ploegafgevaardigde "Dancing" Willy Peeters overleden

Sporting Lokeren moet afscheid nemen van een zijn meest kleurrijke medewerkers. Willy Peeters was jarenlang ploegafgevaardigde op Daknam, maar hij was vooral een begenadigd sfeermaker.

Willy Peeters kwam op zijn 26e binnen bij Lokeren en hij zou er uiteindelijk meer dan 60 jaar blijven. Het bekendst werd hij als ploegafgevaardigde, vooral dan in de gouden jaren onder Peter Maes.



Ondanks zijn aanzienlijke leeftijd zweepte Peeters de supporters op met zijn kenmerkende dansjes en ook de kleedkamer zette hij na een overwinning geregeld in lichterlaaie. "Dancing Willy" was geboren.



In 2019 stopte Peeters zijn taken als ploegafgevaardigde, maar hij bleef zich wel voor de club inzetten, ook na de fusie met Temse. Hij werd 93 jaar.