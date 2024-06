Een koningskoppel in Parijs: Spanje rekent op droomduo Alcaraz-Nadal in dubbelspel op Olympische Spelen

Tennisfans mogen het olympische tennistoernooi in Parijs met stip aanduiden in het agenda: Spanje stuurt met het duo Carlos Alcaraz-Rafael Nadal een droomtandem naar het dubbelspel op de Olympische Spelen.

Het olympisch tennistoernooi van Parijs vindt deze zomer plaats op Roland Garros. En wie kun je dan beter sturen dan de beste gravelspeler aller tijden én zijn troonopvolger?

Dat is wat ze bij de Spaanse tennisfederatie gedacht moeten hebben, want woensdag is bekend geraakt dat Rafael Nadal en Carlos Alcaraz zullen dubbelen op de Spelen in Parijs.

Nadal, 38 intussen, is recordhouder op Roland Garros met 14 eindzeges in het enkelspel. De 21-jarige Alcaraz won het grandslamtoernooi afgelopen weekend voor het eerst in zijn carrière.

Voor Alcaraz worden het zijn eerste Olympische Spelen. Nadal heeft al 2 olympische medailles in zijn prijzenkast. In 2008 veroverde hij goud in het enkelspel in Peking. Op de Spelen van 2016 in Rio kroonde hij zich aan de zijde van Marc Lopez ook tot olympisch kampioen in het dubbelspel.