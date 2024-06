Rechtzetting Tsjechische voetbalbond: Sadilek mist EK door ongeval met driewielerkart, niet door fietsongeluk

Plottwist in de Sadilek-saga. Zondag kwam Tsjechië nog naar buiten met het nieuws dat Michal Sadilek het EK zou missen na een fietsongeluk op een hersteltraining. Nadat verschillende media er waren achter gekomen dat dat verhaal niet klopte, kwam de Tsjechische bond met het echte verhaal op de proppen.

Geen EK voor Twente-middenvelder Michal Sadilek. Hij zou er niet bij zijn na een val met de fiets op een hersteltraining. Dat klopt echter niet. De Tsjech ging namelijk hard tegen de grond in een afdaling met een driewielerkart.

In zijn vrije tijd trok de middenvelder met enkele ploegmaats de Oostenrijkse bergen in om zich aan een afdaling met een driewielerkart te wagen. De voetballer reed daarbij door een put in het wegdek en crashte, waarna een ambulance moest worden gebeld.