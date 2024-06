Nieuwe tik voor 3x3 Belgian Lions: topsportcontract van Jonas Foerts wordt niet verlengd

Foerts werd gerekruteerd door het toenmalige Team Antwerp, nu Team Riffa. In het 3x3 ontpopte de scherpschutter zich in geen tijd tot een van de smaakmakers. Met Team Antwerp won hij vorige zomer onder meer de WorldTour-manche in Lausanne , waar hij verkozen werd tot MVP.

Om in aanmerking te komen voor topsportcontracten van Sport Vlaanderen moeten atleten aantonen dat ze een voldoende hoog potentieel hebben om een mondiale top-8 prestaties neer te zetten, of top 3 op een EK. Toegekende contracten worden jaarlijks geëvalueerd door Sport Vlaanderen.

Door het mislopen van de Olympische Spelen en het EK hebben de 3x3 Belgian Lions in 2024 geen kans meer om te bewijzen dat ze bij de top 8 van de wereld (of top 3 van Europa) horen, want dit jaar is er geen WK.

Op de huidige wereldranking is België de nummer 9 bij de mannen.