3x3 Lions grijpen naast EK-ticket na dramatisch slot in hun halve finale tegen Kroatië

De 3x3 Belgian Lions hebben geen EK-ticket kunnen grijpen op het kwalificatietoernooi in Kopenhagen. In hun halve finale moesten ze winnen van Kroatië om zeker te zijn, maar in het slot liep het helemaal mis. Donkor miste twee vrijworpen op rij, waarna de tegenstander het afmaakte met een tweepunter. Een pijnlijk resultaat voor de Lions.