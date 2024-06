Pakt Boston zijn 18de recordtitel of krijgt Doncic de favoriet op de knieën? "Luka vindt altijd een antwoord"

In de VS zuigt de NBA-finale de komende dagen en weken alle aandacht op. De Boston Celtics en de Dallas Mavericks bikkelen om de titel in de sterkste basketbalcompetitie van de wereld. Na een statement in Game 1 hebben de Celtics de beste kaarten in handen. Of kan fenomeen Luka Doncic alles nog rechttrekken voor Dallas? Sporza Daily zoekt het uit.

"Boston stond er vanaf seconde één en Dallas niet, dat was heel duidelijk", zag NBA-kenner Dennis Xhaët. "Boston heeft getoond waarom het het hele reguliere seizoen de beste ploeg was van de NBA."

Afgelopen nacht werd in Boston de eerste finalewedstrijd afgewerkt (in een format van best-of-7), en daarin maakte de thuisploeg meteen een statement: 108-89.

Na een lang en boeiend seizoen is de NBA eindelijk aan zijn apotheose toe. In de NBA Finals neemt Boston Celtics, de beste ploeg uit het Oosten, het op tegen Dallas Mavericks, het beste team uit het Westen.

"Alleen al door zijn lengte (2,21 meter) was hij belangrijk. Zowel verdedigend en aanvallend was hij meteen aanwezig. Hij zorgt ervoor dat Boston de grote titelfavoriet is. Al wisten we dat al het hele seizoen."

"Porzingis liet meteen zien hoe belangrijk hij is voor Boston", aldus Xhaët. "Hij is uitgevallen in de eerste ronde van de play-offs tegen Miami en heeft 38 dagen niet kunnen spelen. Hij startte op de bank vandaag, maar had een ongelooflijke impact."

Niet sterspelers Jayson Tatum en Jaylen Brown waren vrijdag de absolute uitblinkers, wel de boomlange Kristaps Porzingis. De Let speelde zijn eerste wedstrijd na een kuitblessure en had een enorme impact.

"Maar: daar kan Dallas ook wel oplossingen voor vinden. Jason Kidd, de coach van Dallas, is geweldig aan het coachen in deze play-offs. Ze hebben met Doncic ook een meester in het zich aanpassen aan de andere ploeg. Hij vindt altijd wel een antwoord."

"Hij is de Pogacar van het basket", steekt Xhaët zijn bewondering niet weg. "Doncic scoorde ook 17 punten in de eerste helft (en 30 in totaal, red.), maar toch was hij niet super."

Aan de overkant waren alle ogen gericht op Luka Doncic. Het Sloveense fenomeen toverde de voorbije weken in de play-offs, maar kreeg de machine bij Dallas vandaag (nog) niet in gang krijgen.

Titelfavoriet Boston is als een komeet uit de startblokken geschoten in de finale. Bovendien kan het met een 18de NBA-titel ook alleen recordkampioen worden. Voorlopig deelt het die status met aartsrivaal LA Lakers.

Heeft Boston de toon meteen gezet of is dat te voorbarig? "Als je kijkt naar wat Dallas gedaan heeft in de vorige series: eerste wedstrijd tegen Clippers in eerste helft 25 punten achter. In de tweede ronde tegen OKC in de eerste match: 25 punten achter. Uiteindelijk winnen ze die series nog wel", aldus Xhaët.



"Op zich hoeft die zware nederlaag dus niet per se heel veel te zeggen. Maar: Doncic kan het niet alleen. Niemand kan het alleen in NBA Finals. Dat is nog nooit gebeurd, en zal al zeker niet gebeuren tegen dit Boston."