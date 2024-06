Maxim Van Gils wint sprintje bergop in GP Aargau, Thibau Nys kan titel niet verlengen door val

De winnaar in Maxim Van Gils (Lotto-Dstny) is dit seizoen opgestaan en is niet van plan om snel weer te gaan liggen. Met de Grote Prijs van Aargau boekt hij al zijn derde zege van het seizoen, zijn tweede op een rij. Thibau Nys hoopte in de Zwitserse eendagskoers net als vorig jaar te winnen, maar hij kwam ten val in de sprint.