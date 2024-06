Belgian Lion Kevin Tumba trekt voor drie seizoenen naar Antwerp Giants

De Antwerp Giants zitten niet stil na de verloren titelfinale en bouwen aan hun ploeg voor volgend seizoen. Vandaag kondigde de club de komst van Kevin Tumba aan. De 33-jarige Belgian Lion komt over van Luik en tekent een contract voor drie jaar in Antwerpen.

Tumba is de tweede Belgische versterking voor de Giants na de jonge belofte Arne Schrevens. Tumba draait al heel wat langer mee in het basketbal (in ons land).

De center debuteerde in het seizoen 2012-2013 bij Bergen en trok daarna naar Leuven en Charleroi. In het buitenland speelde Tumba in Spanje, Griekenland en Frankrijk voor hij weer naar ons land kwam. Na Brussel en Luik wordt Antwerpen nu zijn thuisstad.

Ook bij de nationale ploeg is Tumba een vaste waarde. Hij ging met de Belgian Lions naar het EK in 2015, 2017 en 2022 en telt al 90 caps.