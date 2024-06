Antwerp Giants moet daags na verloren titelstrijd op zoek naar nieuwe coach

Twee jaar geleden kwam Skelin naar de Giants om de ploeg, toen uitgeschakeld in de kwartfinales van de play-offs, weer op de rails te zetten.



En dat lukte. Twee keer op een rij speelde Antwerp de titelfinale. In zijn eerste seizoen pakten Skelin en zijn mannen de Belgische beker, eindigden ze eerste in de reguliere competitie, maar verloren ze de titel aan Oostende.



En dat overkwam hen de voorbije dagen opnieuw. Antwerp eindigde tweede in de reguliere competitie en moest in 4 matchen een 13e titel op een rij aan de kustrivalen laten.



Skelin, die eerder in ons land ook Pepinster en Leuven trainde, trekt naar de Poolse club OBL. Voor Antwerp was Skelin ook in Polen aan de slag, bij Twarde Pierniki Torun.