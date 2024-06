Oostende houdt fel opzittend Antwerp af na inhaalrace en pakt 13e landstitel op rij

Giants maken gelijk tegen Oostende

De Antwerp Giants hebben ferm teruggeslagen in de eindstrijd van het Belgische basketbal. Na een nipte verliespartij aan de zee haalden de Giants in eigen huis uit met duidelijke 87-66-cijfers.



Zoals in de heenwedstrijd begon de clash nochtans opnieuw zeer gelijkopgaand. Met basketbal op het scherpst van de snee won Oostende het eerste kwart in het hol van de leeuw nipt met 17-18, en ook in het minstens even zenuwslopende tweede kwart werd het 18-19 in het voordeel van de bezoekers.



Maar toen kantelde de zenuwslag volledig. Onder de tonen van het uitgelaten thuispubliek begonnen de Giants aan een meesterlijk derde kwart. In een mum van tijd blies het Oostende genadeloos omver met duidelijke 36-12-cijfers. Een enorme kloof die de thuisploeg niet meer uit handen gaf in het slot.



Het werd uiteindelijk 87-66 voor de Giants, die op gelijke hoogte komen met Oostende.