Antwerp Giants rekenen in 5e match af met Limburg United, titelfinale is heruitgave vorig jaar

Antwerp Giants naar de finale

De Antwerp Giants hebben Limburg United dan toch klein gekregen. De Limburgers ontsnapten woensdag nog op miraculeuze wijze op eigen terrein, maar in de beslissende vijfde match in Antwerpen was het verschil duidelijk: 76-64.



Limburg klampte tot de rust nog goed aan, maar daarna zetten de Giants de motor aan en keken niet meer om. Rasir Bolton werd met 28 punten topschutter.



Zo krijgen we, net als vorig jaar, een finale tussen Oostende en de Antwerp Giants. Kunnen de Giants Oostende van een 13e titel op een rij houden?