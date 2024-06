David Naert onder de indruk van relaxte Nafi Thiam: "Ze heeft ongelooflijk veel zin in zomerseizoen"

Voor het eerst sinds lang staat Nafi Thiam nog eens helemaal in de spotlights. De olympische kampioene start komend weekend op het EK in Rome eindelijk aan haar seizoen na lang blessureleed. "Maar ik maak me nu al op voor een duel tussen Nafi en wereldkampioene Katarina Johnson-Thompson", voorspelt onze man in Rome David Naert in Sporza Daily.

Aan de houding van een atleet valt vaak al veel af te leiden. Zo ook bij Nafi Thiam, in aanloop naar het EK in Rome.

"Wat ons vooral is bijgebleven, is de manier waarop ze zich heeft gepresenteerd aan de pers", vertelt commentator David Naert in Sporza Daily. "Vroeger zat ze vaak tegen haar zin op persconferenties, nu deed ze het met een lach."

"Ik leid daar dan ook uit af dat ze ongelooflijk veel zin heeft in het zomerseizoen. Het EK hier in Rome is natuurlijk nog maar haar eerste wedstrijd van het jaar."

En daarom tempert Thiam ook overal de verwachtingen. "Ze benadrukte telkens dat we het EK moeten zien als een etappe in een proces. Een proces naar de Spelen in Parijs."

"Die Spelen, die zijn haar uiteindelijke doel", gaat Naert verder. "En vooral die derde opeenvolgende olympische titel. Historisch zou dat zijn."