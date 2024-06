Arthur Vermeeren geniet van speeltijd na moeilijke start bij Atletico: "Blijf overtuigd van mijn transfer"

do 6 juni 2024 11:44

Bijna 3 maanden heeft Arthur Vermeeren moeten wachten om nog eens 90 minuten voetbal op zijn bord te krijgen. Dus doet het vertrouwen van de bondscoach Domenico Tedesco extra deugd voor de middenvelder die in Madrid een moeilijke start kende. "Ik moet er eerlijk over zijn, ik had niet verwacht deel uit te maken van de selectie", is Vermeeren opgelucht.

"Een heel goed gevoel", gaven de 90 minuten voetballen in het shirt van de Rode Duivels. "Want het was ook lang geleden", weet Arthur Vermeeren zelf ook. "Het is ook belangrijk voor het vertrouwen met zo'n groot toernooi voor de deur." Bij zijn club Atlético Madrid had de Belgische draaischijf slechts een klein bijrolletje. "Het kon beter verlopen, maar ik ben nog steeds vol overtuigd van mijn transferkeuze. Ik wist dat dit zou gebeuren. Het doel was om me aan te passen richting volgend seizoen. Natuurlijk hoopte ik meer te spelen, daar ga ik niet over liegen."

Ik raak stilaan gesetteld in Spanje en ook op training stijgt mijn niveau weer. Arthur Vermeeren