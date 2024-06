Relaxte Remco Evenepoel houdt de boot nog steeds af: "Zelf actie ondernemen wordt moeilijk vandaag"

Remco Evenepoel is terug coureur. Gisteren maakte de Belgische kampioen zijn grote comeback. Onze man in Frankrijk polste dan ook even naar het gevoel van Evenepoel. "Ik heb geen last, dat is het belangrijkste. Ik voel me oké", stelt de kopman van Soudal Quick-Step gerust."

"Het zal moeilijk worden om zelf actie te ondernemen , zeker met de tegenwind op de slotklim", denkt Evenepoel. "Er is niet echt iemand gebaat om een aanval te plaatsen."



Welk scenario ziet de ex-wereldkampioen zich dan wel voltrekken?



"Ik gok op een sprint bergop met een 30 à 40-tal renners. Zo blijven er natuurlijk veel kanshebbers over. Eerst ons vooraan posteren, dan zien we wel of de benen klaar zijn om te sprinten.



Wanneer Evenepoel zich nog niet top voelt, hebben ze bij Soudal Quick-Step natuurlijk nog een troef in de hand.



"Zowel Ilan (Van Wilder) als ikzelf maken kans. Onderweg zien we wel wie de beste is, we spreken sowieso af wie er zal sprinten", sluit Evenepoel af.