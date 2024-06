De lijdensweg van Jan Bakelants in Unbound Gravel: "Ik zit hier toch met een bitter gevoel"

ma 3 juni 2024 12:21

Jan Bakelants heeft "Unfinished Business". De ex-prof eindigde vorig weekend knap als 28e in de mythische Unbound Gravel race. Toch overheerst voorlopig een wrange nasmaak, "al was de prestatie op zich wel goed". Een verhaal van (te) veel lekke banden, steeds weer opstaan en blijven doorgaan.

Voor de gelegenheid had Jan "Jeanke" Bakelants zijn gezichtsbeharing laten groeien voor de Unbound Gravel race in de Verenigde Staten.



En of het een wedstrijd voor mannen met baarden was: 327 kilometer, 3.700 hoogtemeters en meer dan 9 uur koers.



Een helse tocht die de Belg al voor de tweede keer succesvol uit kon rijden. Al een kunststukje op zich.



Onze man ter plekke Ruben Van Gucht zat de hele dag in het zog van Bakelants en wachtte zijn kompaan van Wielerclub Wattage op aan de finish.

Het geluk stond niet aan mijn kant. Ik reed lek op het slechtst denkbare moment. Jan Bakelants

"Ik had super goeie benen, maar het geluk stond niet aan mijn kant", opende Bakelants. "Wanneer de schifting gemaakt werd, zat ik erbij, maar toen reed ik lek op een heel slecht moment."



"Na de aansluiting bij de derde groep was het weer van dat: opnieuw lek, ik fietste alleen in niemandsland. De koers was toen volop bezig, zonder gezelschap is het heel lastig."



De veerkracht van Jeanke

Toch liet Bakelants het kopje niet hangen: op karakter haalde de Antwerpenaar nog een heel pak renners bij.



"Deze Unbound Gravel was een belangrijk doel voor mij, ik wilde er het beste uit halen. Ik zeg het nog eens, de benen waren fantastisch, maar de uitslag is toch een tegenvaller geworden", zucht hij.



"De prestatie op zich was goed, maar het is wat het is. Ik zat echt goed in de wedstijd, de opeenvolging van lekke banden heeft me jammer genoeg genekt."



De pech hoort erbij, maar je wil natuurlijk op waarde geklopt worden. Jan Bakelants