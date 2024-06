Ex-wielerprof Lachlan Morton wint Unbound Gravel na titanenstrijd, Van Avermaet 7e

Nog 20 kilometer

... en het begint er steeds rooskleuriger uit te zien voor het kopduo!



Lachlan Morton is geen veelwinnaar, maar de 32-jarige Australiër heeft wel al een pak ervaring in het gravelracen. Vorig jaar pakte hij nog de bronzen medaille in de Unbound Gravel, vandaag gaat de renner van EF Education EasyPost duidelijk voor het hoogste schavotje.



Ook Chad Haga is al de dertig gepasseerd, maar nog steeds op topniveau. De thuisrijder won in 2019 nog een tijdrit in de Giro. Het is het debuut van de Amerikaan in deze race, meteen een hele puike prestatie.