De aftelklok loopt, Limburg kijkt uit naar komst van EK wielrennen: "Willen al onze troeven in beeld brengen"

Over exact 100 dagen gaat het peloton op zoek naar opvolgers Christophe Laporte en Mischa Bredewold op het EK wielrennen. Dat raast in september over Limburgse wegen. "Een paar dagen voor het kampioenschap willen we met een EK-ride iedereen onze streek laten ontdekken", klinkt mede-voorzitter Herman Reynders opgetogen.

11 tot en met 15 september worden hoogdagen voor de Limburgse wielerliefhebbers. Dan raast het peloton richting Hasselt in de strijd om de sterrentrui.

Bij de mannen elite is Christophe Laporte titelverdediger, bij de vrouwen won Mischa Bredewold vorig jaar. Wie hen zal opvolgen, wordt in het weekend over 100 dagen beslist.

Want de aftelklok tikt. "Dat dankzij mensen die mogen komen fietsen", deelt Herman Reynders. "Daardoor wekken ze energie op en kan de klok blijven tikken."

"Er is ook nog de EK-ride een paar dagen voor het EK. Zo willen we iedereen Limburg laten ontdekken door hier zelf te komen fietsen."

"We zijn een wielerprovincie die vooral gericht is op recreatief fietsen, maar we hebben ook bij mannen en vrouwen wel wat profrenners. Daarnaast is er het toeristische aspect. Met het EK willen we Limburg en al zijn troeven graag in beeld brengen", besluit Reynders.

De mannen krijgen meer dan 220 km over Limburgse (glooiende) wegen voorgeschoteld, de vrouwen maken zich op voor 162 km koers.