Vincent Euvrard gaat Dender coachen: "Ik spiegel mij aan de normen en waarden van de club"

Vincent Euvrard heeft Zulte Waregem ingewisseld voor een job als hoofdcoach bij Dender, dat net naar de Jupiler Pro League is gepromoveerd. "Ik had er meteen een goed gevoel bij", zegt Euvrard.

Vincent Euvrard begon het seizoen bij RWDM, maar werd daar nog voor de eerste match opzijgeschoven.

Bij Zulte Waregem kreeg hij de opdracht om te doen wat hij met de Brusselse club eerder had gedaan: promoveren naar de Jupiler Pro League.



Dat lukte uiteindelijk niet. Zulte Waregem werd in de halve finales van de play-offs uitgeschakeld door Lommel. Een nieuw seizoen in de Challenger Pro League wenkte.



Maar Euvrard zelf zet de stap naar het hoogste niveau wel, want hij verlaat Essevee voor een job als T1 bij Dender, waar Timmy Simons onlangs vertrok richting Westerlo.

"Ik had meteen een goed gevoel na het eerste gesprek", zegt Euvrard. "Hoe de club bijna geruisloos van derde naar eerste klasse is gegaan, sprak mij enorm aan."

"Ik kan mij ook spiegelen aan de normen, waarden en toekomstvisie van de club." Sportief directeur Julien Gorius noemt Euvrard dan weer "een coach met moderne ideeën en filosofie."

Bij Zulte Waregem blijven ze intussen niet bij de pakken zitten. "We hebben de voorbije weken de analyse gemaakt van het seizoen en zijn volop bezig met het uittekenen van de toekomstplannen. Momenteel lopen er vergevorderde gesprekken over wie het komende seizoen de sportieve leiding krijgt bij Essevee."