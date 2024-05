Roland Garros gaat harder optreden tegen ongepast fangedrag: "Grenzen moeten worden gerespecteerd"

De klachten van Iga Swiatek en David Goffin hebben weerklank.

Amélie Mauresmo vindt toeschouwers enthousiast mogen zijn en hun favoriete spelers mogen aanmoedigen, maar dat dit altijd gepaard moet gaan met respect voor alle spelers en het tennis.

"We zijn tevreden met de honger naar emotie die de fans tonen, maar wat we tijdens de match van David (Goffin) gezien hebben van sommigen gaat duidelijk over de grens", vertelt Mauresmo.

"We hebben graag dat er emoties zijn, en dat toeschouwers op de afspraak zijn. Maar er moet altijd respect zijn voor de spelers en het spel."

Daarom is er nu besloten maatregelen te nemen. Zo moeten de scheidsrechters en beveiligingsagenten alerter zijn voor wangedrag. "Bij het minste wangedrag dat de grens overschrijdt, zullen we niet aarzelen de persoon te verwijderen."

Tenslotte wordt alcohol ook verboden in de tribunes. "De maatregelen gaan vanaf vandaag in en we gaan zien hoe het evolueert", besluit de toernooidirecteur.