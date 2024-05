Winnaar Giromanager zat in tribunes bij Union toen gsm ontplofte: "Dacht dat Cercle gewonnen had van Club"

do 30 mei 2024 15:03

Toen Pol Decoster zondag te weten kwam dat hij de Giromanager had gewonnen, zat hij in de Union-tribune. "Ik had een hele hoop gemiste oproepen en dacht Cercle gewonnen had tegen Club."

Noem Pol Decoster gerust maar de Tadej Pogacar van de Giromanager. Met zijn team "Creatief" fietste hij 8.228 punten bij elkaar, ruim 100 punten meer dan de nummer 2. "In het slotweekend van de Giro had ik door dat de kans vrij groot was dat ik het spel zou winnen", geeft Decoster toe. "Want ik had veel renners die me een pak bonuspunten zouden opleveren in de klassementen." Decoster zat in het stadion van Union de titelstrijd te volgen, toen zijn eindzege officieel werd. "Ik werd constant opgebeld, maar in dat stadion heb ik een slecht bereik. Ik dacht dat vrienden me wilden laten weten dat Cercle Club had verslagen." Maar het was een andere titel die het netwerk plat legde. "Eventjes dacht ik dat ik 2 titels had: winnaar van de Giromanager en kampioen met Union. Maar uiteindelijk heb ik de mooiste van de 2 titels gewonnen."

Pol Decoster met zijn vriendengroep in het stadion van Union.

Opvallende tips voor de Tour

Decoster dankt zijn eindzege aan "de 4 beste Giro-sprinters": Jonathan Milan, Tim Merlier, Kaden Groves en Olav Kooij. Aangevuld met de verwachte klassementsmannen, goedkope klimmers zoals Giulio Pellizzari en Valentin Paret-Peintre en een herboren Julian Alaphilippe. "Ik heb vooral geleerd dat je in de Wielermanager winnaars moet nemen of renners die in de top 5 eindigen", verklapt de boekhouder zijn tactiek.

Als Wout van Aert niet in supervorm is, zal hij zich niet smijten in de sprints. Pol Decoster, winnaar Giro-manager

Nu Decoster zichzelf een grotere kenner mag noemen dan zijn boezemvriend Lorre Hendrickx, zijn we benieuwd naar zijn tips voor de Tourmanager. "Bij de sprinters kan je het verschil maken met Phil Bauhaus. Hij is een zekerheid in de top 5." Naast "usual suspects" zoals Pogacar, Philipsen, Pedersen en Roglic heeft Decoster ook al enkele attractieve vluchters op het oog. "Dorian Godon zal wel niet zo duur zijn en reed goed na het voorjaar. Nico Denz bewees vorig jaar dat hij een rittenkaper is met 2 zeges in de Giro. En Axel Zingle is een aanvaller met een goede sprint." Opvallend: in Wout van Aert heeft Decoster geen vertrouwen. "Na die crash is hij misschien wat bang. Als hij niet in supervorm is, zal hij zich niet smijten in de sprints."

