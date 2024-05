Mathieu van der Poel kent nu al zijn 2 ploeggenoten voor olympische wegrit, 4 toppers present bij vrouwen

Mathieu van der Poel kent zijn ploeggenoten voor de olympische wegrit in Parijs. De huidige wereldkampioen krijgt de steun van Dylan van Baarle en Daan Hoole. Bij de vrouwen alleen maar toppers aan de start van de Spelen: Demi Vollering, Lorena Wiebes, Ellen van Dijk én Marianne Vos.

Slechts drie plekjes in de Nederlandse selectie bij de mannen. Dus had Koos Moerenhout in zijn kern geen plaats voor sprinter Olav Kooij.

Bij de vrouwen ontbreken Riejanne Markus, de huidige Nederlands kampioene tijdrijden, en Shirin van Anrooij. Hoole, Van Dijk en Vollering rijden zowel de wegwedstrijd als de olympische tijdrit.

"Iedereen weet inmiddels dat ik blij ben dat Mathieu de keuze heeft gemaakt om enkel de wegwedstrijd in Parijs te gaan rijden", lichtte Moerenhout zijn selectie toe.

"Met een duidelijke focus en een degelijke route richting de Spelen gaan we opnieuw voor succes met deze ploeg. Het parcours leidt de renners dwars door de straten van heel Parijs en met name de klimmetjes rondom Montmartre bieden kansen. Daan zal de twee kopmannen gaan steunen en zal deelnemen aan de tijdrit."

Daan Hoole reed recent de Giro in dienst van sprinter Jonathan Milan van Lidl-Trek die drie ritzeges boekte. Hij eindigde vorig jaar als tweede op het NK tijdrijden.