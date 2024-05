Union-spelers Sadiki en Lazare uiten ongenoegen over ontknoping met opvallende posts

Hoe vaak zou de afgekeurde goal van Cercle nog bij Union door de hoofden spoken? Meteen na afloop konden/wilden de Brusselaars er weinig over kwijt, maar enkele uren na de feiten uitten Noah Sadiki en Jean Thierry Lazare toch hun ongenoegen met opvallende Instagram-posts. Sadiki deelde een quote van José Mourinho.

Een filmpje van 9 seconden.



Meer is er niet nodig om te weten hoe Noah Sadiki over de ontknoping in de titelstrijd denkt. De Union-speler postte op zijn Instagram-account een befaamde quote van José Mourinho.

"If I speak I am in big trouble, als ik praat zit ik in de problemen."

Een oneliner die de Portugees regelmatig eens bovenhaalde wanneer hij het niet eens was met een beslissing van de arbitrage. Ondertussen is het bewuste fragment uitgegroeid tot een veelgebruikte meme.



Dat Sadiki uitgerekend nu het fragment bovenhaalt, kan bijna niet los worden gezien van de afgekeurde goal in Club - Cercle.