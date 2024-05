Wim De Coninck voorspelt heksenketel in Jan Breydel: "Ondenkbaar dat Cercle wint tegen die gekke 12e man"

Een thuismatch voor beide Brugse teams, al zal die voor Club helemaal anders aanvoelen dan voor Cercle. Blauw-zwart heeft straks het échte thuisvoordeel - inclusief twaalfde man - en die zal Club volgens analist Wim De Coninck mee aan de titel helpen. "Al blijft Cercle wel de meest gehate ploeg om tegen te spelen in onze competitie."

Vorige week konden ze definitief uit de titelrace worden geslagen, nu hebben ze bij Club Brugge alles in eigen handen om straks alsnog landskampioen te worden.

Een gelijkspel tegen stadsgenoot Cercle Brugge is voldoende voor titel 19, en dat ziet analist Wim De Coninck wel in orde komen. "Op het eerste gezicht is het niet zo'n moeilijke opdracht. Een draw volstaat."

"Het is nog even afwachten of het effectief zo makkelijk wordt, maar gezien hun flow en de geweldige play-offs die ze spelen, ligt het voordeel echt wel bij Club. Ze zijn de laatste wedstrijden telkens zo zegezeker."

"Het lijkt me dan ook ondenkbaar dat Cercle gaat winnen. Die spelen natuurlijk ook op eigen veld, maar ze moeten het opnemen tegen een geweldige twaalfde man. Die zal heel gek doen vandaag."