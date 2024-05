Nina Sterckx verklaart keuze voor -49-categorie op Spelen: "Ik besliste op gevoel"

zo 26 mei 2024 13:22

Kan Sterckx een medaille veroveren in Parijs?

Geen wetenschappelijke keuze, wel eentje op basis van het gevoel. Gewichthefster Nina Sterckx besliste deze week dat ze in Parijs zal deelnemen in de -49-categorie, nu geeft ze ook duiding bij die keuze. "Op de vorige Spelen deed ik het heel goed in die categorie, dus voelde ik me zekerder."

Nina Sterckx kampte de afgelopen periode met een luxeprobleem. De gewichthefster kwalificeerde zich zowel in de categorie tot 49 kg als in die tot 59 kg voor de Olympische Spelen. Dit weekend hakte ze de knoop door: op de Spelen doet ze een gooi naar de -49-medailles. "Maar het was wel een moeilijke keuze", nuanceert Sterckx meteen. "Beide gewichten hebben voor- en nadelen, maar mijn gevoel was gewoon het best bij de -49-categorie." Daarin speelde haar 5e plek op de Spelen van Tokio in 2021 zeker een rol. "Ik had het heel goed gedaan op de -49 daar, dus voelde ik me een stuk zekerder."

Ik ken mijn lichaam en weet hoe ik op het juiste gewicht moet geraken. Nina Sterckx

Maar dat betekent wel dat Sterckx op korte tijd nog heel wat gewicht moet kwijtspelen. "Hoeveel ik nu weeg? Daar ga ik niet op antwoorden." (lacht) "Er moet ongeveer 10 kg af. Maar ik heb een heel goed team rond mij en ik heb al een paar keer snel gewicht moeten verliezen. Ik ken mijn lichaam dus goed en weet wat ik moet doen om er te geraken." Maar zoiets moet ook op een gezonde manier gebeuren. "Er zijn strenge richtlijnen van de BOIC", legt Sterckx uit. "We moeten ons aan regels houden om alles gezond te laten verlopen." "Bovendien word ik ook goed begeleid, dus kunnen we meteen ingrijpen als er iets foutloopt. Voorlopig gaat alles wel heel goed."

