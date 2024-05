"Dit geeft me vertrouwen": Wout van Aert blaast tevreden uit na "pijnloze" comeback in Noorwegen

Wout van Aert is helemaal terug van weggeweest. Onze landgenoot maakte in de Ronde van Noorwegen zijn comeback na een akelige val in Dwars door Vlaanderen. Vandaag sprintte hij al meteen naar een podiumplek. "Het was een goede test voor mij", blikte hij tevreden terug over zijn wederoptreden.

Lang heeft de terugkerende Wout van Aert niet moeten wachten op een podiumplek. In de Ronde van Noorwegen sprintte onze landgenoot op de slotdag al meteen naar een derde plek, gisteren werd hij ook al vierde.

Maar Van Aert zou zichzelf niet zijn, als hij niet nóg hoger mikken. "Ik geloofde er vandaag echt in, maar ik zat ingesloten op 300 meter van de finish. Daardoor kon ik niet voluit sprinten. Dat is mijn eigen fout", was hij eerlijk.



Toch blikt de Belgische toprenner tevreden terug op zijn eerste koersdagen na zijn val in Dwars door Vlaanderen.

"Het heeft me vertrouwen gegeven", klinkt het over zijn comeback. "Het was een lastige koers, maar een goede test voor mij."

“Ik ben tevreden met mijn prestatie, maar er zat meer in. Het is mooi dat ik dat al kan zeggen”, ging Van Aert verder bij HLN. “Maar goed, er is alvast veel onzekerheid weggenomen. Ik voelde dat ik steeds beter werd en het belangrijkste is dat ik geen pijn heb gehad.”