Alexander Kristoff houdt Jordi Meeus van 2 op 2 in Noorwegen, Wout van Aert is 3e

Geen 3e Belgische ritzege in 4 dagen in de Ronde van Noorwegen. Jordi Meeus en Wout van Aert mochten in Stavanger sprinten voor de zege, maar Alexander Kristoff was in zijn geboortestad net iets sneller. Axel Laurance is eindwinnaar.

De slotrit van de Ronde van Noorwegen bestond uit 6 rondjes rond Stavanger, met telkens de beklimming van Grisabakken als kuitenbijter (600 meter, 7,5%).

Thibau Nys boekte in Stavanger een jaar geleden zijn eerste profzege, maar deze keer kwam hij niet in het verhaal voor.



Wout van Aert was de meest bedrijvige Belg. In dienst van kopman Bart Lemmen, de nummer 2 in de stand, maar ook een beetje voor eigen rekening. Hij maakte in ieder geval weer duidelijk dat hij in amper 4 dagen al stappen heeft gezet.

Op de laatste helling stelde leider Axel Laurance zijn eindzege veilig door goed te volgen op de aanvallen van Lemmen en Mathias Vacek, de nummer 4 in de stand.

Tot frustratie van Vacek wilden Laurance en Lemmen niet meewerken. De jongens van Uno-X brachten alles weer terug, waardoor ze de rode loper uitrolden voor een 3e zege van Alexander Kristoff in "zijn" Stavanger in 3 jaar tijd.



Van Aert zat perfect geplaatst in de eindsprint, maar hij liet zich op het einde wat wegdringen en moest tevreden zijn met de derde plaats. Jordi Meeus, vorig jaar winnaar, strandde in het wiel van Kristoff.