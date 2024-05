"Ik leef in een droom": herboren Zizou Bergs in de wolken na kwalificatie voor Roland Garros

vr 24 mei 2024 20:32

Wat een moment voor Zizou Bergs. Enkele maanden geleden moest onze landgenoot in zijn Antwerpen nog roemloos afdruipen, gisteren plaatste hij zich in het hol van de leeuw voor zijn droomtoernooi Roland Garros. "De vele tegenslagen hebben het vuur in mij aangewakkerd", beet Bergs van zich af na zijn triomf.

Voor de ogen van 10.000 fans haalde onze landgenoot Zizou Bergs zijn slag binnen. Op het volgepakte Court Suzanne-Lenglen versloeg hij thuisspeler Mathias Bourgue om een plekje op de hoofdtabel van Roland Garros.

"Ik leef in een droom", kneep Bergs - die voor het eerst mag deelnemen - vol ongeloof in zijn vel. "Die waanzinnige sfeer zal me ook altijd bijblijven. Het is ongelooflijk dat zoiets in de kwalificaties kan. Zo zie je maar: onze sport is aan het groeien. Dit is exact waarom ik ben beginnen te tennissen en ik de sport nog steeds beoefen."

Het liep lekker, ik speelde agressief en had plezier op de baan. Zizou Bergs

Bergs haalde het uiteindelijk na een uitstekende eerste set (6-2) en een spannende tiebreak (7/4) in de tweede.

"Ik ben heel sterk begonnen", doet hij het verhaal van zijn wedstrijd. "Ik was niet helemaal tevreden over mijn vorige kwalificatiematch, maar gelukkig vond ik mijn spel vandaag weer terug. Het liep lekker, ik speelde agressief en had plezier op de baan."

Toch werd het halverwege de tweede set nog spannend voor onze landgenoot. "Toen Bourgue opnieuw brak op mijn opslag veranderde het momentum een beetje. Zeker omdat hij het publiek ook nog wat begon op te peppen. Toen werd het helemaal een zottekot."

"Gelukkig kon ik die situatie goed accepteren en koel blijven in mijn hoofd. Ik was meteen klaar om weer alles te geven in de tiebreak."

Revanche

Het geluk waarmee Bergs zijn verhaal vertelt, staat in schril contrast met enkele maanden geleden toen hij de European Open in Antwerpen met een somber gelaat moest verlaten na de eerste ronde.

"In Antwerpen had ik het fysiek lastig. Mijn pols was zeer onzeker en ik kon daarom enkel met slice spelen. Kwam daar nog bij: ik kreeg ook nog eens krampen. Dat was echt de druppel. Het was een pijnlijk moment."

Maar na een rustigere periode keerde Bergs via enkele Challengers - waarvan hij er ook twee won - weer helemaal terug. Zo is onze landgenoot nu ook al zeker van een top 100-plaats na Roland Garros. "Ik heb het gevoel dat al die tegenslagen het vuur in mij hebben aangewakkerd. Ik voel me ook nog steeds groeien", glundert hij.



Ik heb de ambiance van de Belgische fans nodig om scherp te zijn. Zizou Bergs