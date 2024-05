Zizou Bergs overleeft laatste voorronde en mag zich opmaken voor eerste Roland Garros

Nog een extra Belg op Roland Garros. Zizou Bergs (ATP 102) heeft zich voor het eerst geplaatst voor de hoofdtabel in Parijs. In twee sets haalde hij het na een tiebreak van de Fransman Mathias Bourgue (ATP 289).

Zizou Bergs (ATP 102) heeft zich vrijdagnamiddag geplaatst voor de hoofdtabel van Roland Garros.

In de derde en laatste kwalificatieronde versloeg hij de Fransman Mathias Bourgue (ATP 289). Bergs, het achtste reekshoofd, haalde het op Court Suzanne-Lenglen in twee sets met 6-2 en 7-6 (7/4). De wedstrijd duurde 1 uur en 42 minuten.

Het is de eerste keer dat de 24-jarige Limburger de hoofdtabel bereikt op het gravel in Parijs. Op de Australian Open (eerste ronde in 2023 en 2024) en Wimbledon (eerste ronde in 2022) lukte hem dat al eerder.

Woensdag had Bergs in de tweede voorronde Joris De Loore (ATP 198) uitgeschakeld.

David Goffin (ATP 115), Elise Mertens (WTA 27), Greet Minnen (WTA 86) en Alison Van Uytvanck (WTA 398) hoefden geen kwalificaties te spelen voor het tweede grandslamtoernooi van het seizoen, dat zondag aan de Porte d'Auteuil uit de startblokken schiet.