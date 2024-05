Technisch Directeur judo niet tevreden na WK: "Geen goeie zaak gedaan met het oog op de Spelen"

Een vijfde plaats voor Gabriella Willems. Dat was het beste Belgische resultaat in Abu Dhabi. "Het was niet goed", zegt Koen Sleeckx van Judo Vlaanderen onomwonden.

"We kwamen voor medailles, zoals op elk groot toernooi. In die ambitie zijn we niet geslaagd. Met het oog op de Olympische Spelen hebben we geen goeie zaak gedaan. Te veel judoka's konden niet overtuigen."

Toch zijn er ook verzachtende omstandigheden. "Jorre (Verstraeten) en Mina (Libeer) hadden de pech snel tegen een topreekshoofd uit te moeten komen. Toma (Nikiforov) moet aan zijn conditie werken. Daar ligt de reden van zijn uitschakeling."

De grootste ontgoocheling was de snelle uitschakeling van boegbeeld Matthias Casse. "Maar voor hem verandert dit niet veel", zegt Sleeckx. "Het zou ons in tegendeel positieve energie moeten geven om er te staan op de Spelen."