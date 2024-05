Toma Nikiforov (- 100 kg) gaat er meteen uit op het WK judo

Nikiforov meteen out

Het werd niet het WK waar Toma Nikforov van gedroomd had. De nummer 19 van de wereld verloor in zijn eerste kamp van de Nederlander Simeon Catharina (IJF-27). Die haalde het met een waza-ari in een golden score.



De 31-jarige Belg was de laatste van 12 landgenoten die in actie kwamen in de VAE. België keert huiswaarts met nul medailles. Gabriella Willems liet de beste prestatie noteren: 5e in de -70 kg.



Matthias Casse, de nummer 1 van de wereld in de -81 kg, verloor dinsdag ontgoochelend in de derde ronde na 3 bestraffingen.