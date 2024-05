Gabriella Willems haalt halve finale op WK judo, maar blijft toch met lege handen achter

Geen medaille voor Willems

Net geen medaille voor Gabriella Willems. Tegen de Japanse Shiho Tanaka, de nummer 14 van de wereld, moest ze al snel een uchi mata incasseren, wat haar een waza-ari in het krijt zette.



Willems moest nu aanvallen, maar ze vond weinig gaatjes in het pantser van de Japanse. Integendeel, Tanaka vond in het grondgevecht een opening om Willems in een wurgklem te zetten. Het was meteen einde verhaal.



Dat zorgt ervoor dat Willems afsluit met een 5e plaats. Ze verzamelt wel heel wat punten, die haar doen stijgen op de cruciale olympische ranking.