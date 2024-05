Veldritkalender 2024-2025: Boom is slachtoffer van beschermde status, verkiezingen dwarsbomen Meulebeke

De crossen van Boom, Meulebeke en Zonnebeke zijn de grote afwezigen op de gloednieuwe kalender. Boom vindt normaal gezien plaats in het weekend van de Wereldbeker-cross in Dublin. Maar Dublin geniet vanaf volgend seizoen een beschermde status. Dat betekent dat de dag voor Dublin of de dag zelf geen andere internationale veldrit mag worden georganiseerd. Boom is daarvan het slachtoffer.

De cross in Boom was afgelopen seizoen een moddergevecht.

Zonnebeke is een ander verhaal. De Kasteelcross vindt normaal gezien daags voor de WB-cross in Benidorm plaats.

Maar omdat veldrijders vaak een stage vastkoppelen aan de cross in Benidorm, zakten de voorbije jaren weinig klinkende namen af naar Zonnebeke. Daardoor besloot het lokale bestuur om de handdoek in de ring te gooien.

Meulebeke vormde vorig seizoen nog het strijdtoneel van het BK. Andere jaren stond de veldrit op de kalender als de Berencross.

De organisatie kreeg 13 en 19 oktober als mogelijke datum voorgesteld.



Maar op 13 oktober wordt de sporthal op het domein van de veldrit gebruikt voor de gemeenteraadsverkiezingen. 19 oktober kwam Meulebeke ook slecht uit, omdat de binnensportactiviteiten dan meerdere weken op een rij stil zouden liggen.

"Een andere reden is dat we maar vrij laat info ontvangen hebben over de beschikbare datums. Andere jaren kregen we die info al in de 2e helft van januari, nu was dat in mei", klinkt het vanuit de organisatie.

"We slaan nu een jaartje over, maar het is de bedoeling dat we daarna terugkeren op de kalender."