7 vragen aan Ruben Van Gucht over de vernieuwde Wereldbeker

Mathieu van der Poel in de Kuil in Zonhoven.

De vernieuwde Wereldbeker doet enkele vragen rijzen. Dan is veldritcommentator Ruben Van Gucht de geknipte persoon om daar antwoorden op te geven.

1) Je eerste gedacht over de vernieuwde Wereldbeker?

"Dat er gekozen is voor verandering. Er was na vorig seizoen een consensus dat die verandering nodig was. Dus, dan moet je nu zeggen: "Goed gedaan."" "Of die verandering uiteindelijk het gewenste effect zal hebben, dat zal moeten blijken."

2) Is dit een paleisrevolutie?

"Ik vind dat er duidelijk wordt gekozen voor herkenbaarheid van het format. De intentie is er om op termijn een zo sterk mogelijke competitie te maken." "In het verleden had je soms een periode van 2 of 3 weken zonder Wereldbeker. Dat is er nu uit. Week na week staat er nu een WB-cross op het programma. Bij andere sporten en competities die het goed doen, is dat ook het geval."

3) Een paar manches zijn geschrapt, bewust?

"Lars van der Haar heeft heel vaak gezegd dat de Wereldbekerkalender te vol is." "Er zijn nog andere veldrijders die manches hebben overgeslagen, dan moet je al zeker niet meer of evenveel Wereldbeker-crossen op de kalender zetten." "Ik denk dat er geluisterd is naar de renners. De UCI wil een competitie creëren waar er zoveel mogelijk positieve signalen over zijn."

4) De Wereldbeker begint later, waarom?

"Ik denk dat er wel degelijk rekening gehouden is met de vraag: op welke manier kunnen wij Van Aert, Van der Poel en Pidcock zo vaak mogelijk aan de start van de Wereldbeker krijgen?" "De Wereldbeker start op 24 november, dat is in de periode waarin de Grote Drie aan hun cross-seizoen beginnen."



"Daardoor zijn er potentieel 12 kansen op deelname van Van Aert, Van der Poel en Pidcock in de Wereldbeker-crossen. Vorig jaar waren dat er maar 9."

5) Waarom een Wereldbeker-cross op Sardinië?

"Voor Flanders Classics en de UCI is het volgens mij belangrijk om een Wereldbekercross in Italië te hebben."

"In de sneeuw van Val di Sole zijn er stevige valpartijen geweest. Renners zullen daar misschien feedback over gegeven hebben. Dat kan geleid hebben tot de beslissing om daar geen WB-cross meer te organiseren." "In Sardinië zal het in die periode bovendien warmer zijn dan in Val di Sole. Je zal veldritliefhebbers daardoor gemakkelijker kunnen overtuigen om een locatie zoals Sardinië te ontdekken dan naar de sneeuw van Van di Sole te gaan."

De sneeuwcross in Val di Sole is verdwenen van de WB-kalender.

6) De Wereldbeker blijft Belgisch getint, jammer?

"Ik vind dat nog altijd een beetje een gemiste kans." "Ik had gehoopt dat de internationale contacten en de populariteit van het veldrijden

ons naar Luxemburg of Duitsland zouden brengen." "Ik merk ook dat Tabor niet meer op de kalender staat, terwijl dat een vaste waarde was. We kunnen dus spreken van een verarming van de internationalisering." "6 crossen voor België en Nederland samen vind ik al meer dan genoeg. Nu zijn het er 8, dat hoeft niet." "Maar ik denk dat Flanders Classics ook niet veel keuze had. Hier, in België, staan ze te trappelen om een WB-cross te organiseren. In het buitenland niet."

7) Wie zal ongelukkig zijn door deze vernieuwde Wereldbeker?

"Doordat er 3 Wereldbeker-crossen een beschermd statuut krijgen, zullen 3 andere crossen (niet-Wereldbeker) een andere datum moeten zoeken. Want daags voor die 3 WB-crossen, mag er geen veldrit georganiseerd worden." "1 van die 3 beschermde WB-crossen valt in de kerstperiode: de WB-cross in Besançon op 29 december." "Dat wil zeggen dat er 2 crossen uit onze contreien zullen moeten wijken: de cross op de dag van Besançon en de cross daags ervoor." "Vorig seizoen was Diegem (Superprestige) op 28 december en Loenhout (Exact) op 29 december. Moeten zij op zoek naar een andere datum? Op nationaal vlak moet die puzzel nog gelegd worden."

De WB-kalender van 2024-2025