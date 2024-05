Mathieu van der Poel slaat balletje aan vooravond Soudal Open: "Wil na mijn carrière competitie spelen"

Vanaf donderdag gaat in Schilde de derde editie van de Soudal Open golf van start. In de aanloop naar het toernooi kwamen enkele bekende Vlamingen als Wesley Sonck en Geert De Vlieger de baan al eens testen. Daarbij ook één bekende Nederlander: Mathieu van der Poel. Golf Vlaanderen liep een rondje met hem mee.

Mathieu van der Poel kreeg drie jaar geleden de golfmicrobe te pakken. "Ik was met vakantie en Louis Talpe ("Mega Toby") heeft mij toen eens meegenomen naar de driving range. Toen was ik vertrokken."

Intussen is het bijna een obsessie geworden voor de wereldkampioen. Van der Poel is zo fanatiek aan het golfen geslagen dat hij zijn handicap al tot 13 wist te brengen.

"Of ik in de toekomst aan de zijde van Thomas Pieters zal strijden? Nee, dat niveau is veel te hoog. Maar ik zou na mijn wielercarrière wel wat competitie willen spelen. Nu hou ik het meest van scramble 2 tegen 2 (je speelt als duo telkens met de beste bal, red)."

Van der Poel is lid van de Rinkven Golfclub, waar deze week de Soudal Open plaatsvindt. "Ik heb nu iets meer rust. Daarom zal ik de komende dagen wel een paar keer komen kijken. Heel leuk."