Thomas Pieters is klaar voor Soudal Open in achtertuin: "Ik ben weer toegewijd"

Donderdag gaat op de Rinkven-golfbaan in Schilde de derde editie van de Soudal Open van start. Na een jaar afwezigheid is Thomas Pieters weer van de partij. "Ik kan in mijn eigen bed slapen en ken de baan van Rinkven helemaal uit mijn hoofd. Dat is een groot thuisvoordeel."

Voor het eerst sinds zijn overstap naar de lucratieve maar omstreden LIV Tour speelt Thomas Pieters weer een toernooi op de Europese DP World Tour. De Soudal Open is dan ook een thuiswedstrijd voor de Antwerpenaar. In eigen land spelen blijft iets bijzonders. "Ik voel me hier thuis, ken hier iedereen en kan in mijn eigen bed slapen. Bovendien ken ik de baan van Rinkven helemaal uit mijn hoofd. Dat is een groot thuisvoordeel. Het zou gewoon fantastisch zijn hier te winnen", zegt Pieters. Om dat te realiseren krijgt Pieters speciale aanmoedigingen. "Mijn dochters komen in het weekend ook kijken. Dat is voor mij extra speciaal. Hun hoofdjes langs de fairway te zien, dat is altijd plezant." "Mijn oudste dochter (4 jaar) begrijpt het ook al een beetje, al was het voor haar een raar concept dat ik moest gaan golfen en dat ik niet op het vliegtuig moest stappen."

Ik ben weer toegewijd op het vlak van trainen en mentaliteit. Die paar goeie resultaten op de LIV Tour deden ook veel deugd.

Na een moeilijke periode waarin Pieters het lastig had om het vaderschap te combineren met zijn sportcarrière, lijkt de vorm terug. In zijn laatste 2 toernooien op de LIV Tour eindigde hij telkens in de top 10. "De vorm is goed. Aan wat ik dat voel? Dat ik weer lang en hard kan trainen en dat ik met vertrouwen naar een wedstrijd vertrek, wat ik daarvoor een lange tijd niet meer had gehad." "Ik ben weer toegewijd op het vlak van trainen en mentaliteit. Die paar goeie resultaten op de LIV Tour deden ook veel deugd. Mijn contract op de LIV Tour (bij de RangeGoats) loopt nog een jaar en dan zien we wel. Als ik dan in de top 24 eindig, komt er nog een jaartje bij." Is het niet vreemd om plots weer een toernooi te spelen op een andere Tour? "Het is nog altijd hetzelfde spelletje, alleen is het nu weer 4 dagen in plaats van 3." Op de LIV Tour wordt slechts naar 54 holes gespeeld in plaats van de gebruikelijke 72.

"Missen van Parijs 2024 heb ik meteen een plaats gegeven"